Erdoğan uyarıda bulundu, Bakan Selçuk 'bayram izni' açıklaması yaptı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs uyarısında bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramında yaşlı ve engelli yurttaşların bayramlaşmadan mahrum kalmamaları için ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebileceklerini duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı öncesi koronavirüs uyarısında bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım'' ifadelerini kullandı.
BAYRAMLAŞMADAN MAHRUM KALMASINLAR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yaşlı ve engellillerin bayramlaşmadan mahrum kalmamaları için '1 haftalık izin' açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde;
"Önümüzdeki Kurban Bayramında da yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bayramlaşma kutlamasından mahrum kalmasını istemedik. Bu bayram yaşlı ve engelli vatandaşlarımız ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebilecekler. Büyüklerimizden ve yakınlarından ricam, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu bayramı geçirmemiz yönünde."
İzin sonrası engelli ve yaşlı vatandaşların kuruluşa alınmadan önce koronavirüs testi uygulanacağının altını çizen Bakan Selçuk, “Negatif test sonrasında en az 7 gün süresince kuruluşlarımızda sosyal izolasyon kurallarına riayet edecekler.”
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