Erdoğan’dan Doğu Akdeniz mesajı: Bedelini ağır ödersiniz

13 Ağustos 2020 Perşembe, 19:01

AKP'nin 19'uncu kuruluş yılı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen program saat 17.00'da başladı. Programda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin mesajlar verdi.

'' SAKIN SALDIRMAYIN''

Erdoğan, ''Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar. Gereken tedbirleri alarak ekonomimizi güçlendirdik. Ülkemiz salgın döneminde sahip olduğu alt yapının önemini ortaya koymuştur'' dedi.

'' EKONOMİDE ŞAHLANMA DÖNEMİNE GİRECEĞİZ''

IMF'ye 22,5 milyar dolar borcumuz vardı. Biz bunu sıfırladık diyen Erdoğan, ''Muhalefet borç alın diyor. Bu sizin işiniz. Attığımız kakrlı adımlarla ekonomimizin daha güçlü şekilde yoluna devam etmesini sağladık. Bugün dünyanın 13'üncü büyük ekonomisiyiz. Muhalefet çiftçimiz battı diyor. Hiç merak etmeyin Türkiye tarımda patlama yapacak. Ekonomide şahlanma dönemine gireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız'' ifadelerini kullandı.

'' KADINLAR İÇİN YAPTIĞIMIZ HİZMETLER SAYMAKLA BİTMİYOR''

Erdoğan, ''Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz. Kadınlar için yaptığımız hizmetler saymakla bitmiyor. Cennet annelerin ayakları altındadır. Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir düzenleme meşru değildir. Kirli yakıştırmalar yapan köşe yazarlarını tüm kadınlar adına kınıyorum. Özgürlük her insan için kutsaldır. Kadının mülk gibi görülmesi yanlıştır. Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz. Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına meydanı bırakmayacağız. Birilerinin AK Parti'li kadınlara hakaret etmesine sessiz kalamayız. Kadınların onuruna yönelik saldırıya izin vermeyiz'' dedi.