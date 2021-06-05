Erdoğan'dan müsilaj açıklaması: Marmara'yı bu beladan kurtaracağız

05 Haziran 2021 Cumartesi, 15:41

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) tehdidiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunu arıtılmadan akan sudan kaynaklanıyor." diyen Erdoğan, "Bakanıma talimatı verdim. Başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu Haliç'te yaptık. Müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Hazırladığımız eylem planı ile bu meselenin üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

MİLLET BAHÇELERİ

10 ayrı millet bahçemizi bugün hizmete açıyoruz. 814 milyon lirayı bulan hizmetlerimizi ülkemize kazandırıyoruz. 80 millet bahçesi şu anda yapım aşamasında. 183 millet bahçesiyle ilgili çalışmalar proje ve ihale aşamasında. Çoğu şehir merkezinde yer alan millet bahçemiz afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet verecek.

"İSTANBUL'DA AĞAÇ YOKTU"



İBB Başkanlığımda, görevi devraldığımda İstanbul'da ağaç yoktu. Göreve geldik, fidan dikmedik ağaç diktik. Ağaç ithal ederek İstanbul'umuzun yol kenarlarını döşedik. Çevre, yeşil bizim işimiz. Bundan sonra da bunu yapmakla kalmayacağız, faaliyetlerimizi daha da hızlandıracağız.

"BİSİKLET KULLANIMI YAYGILAŞACAK"

Bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz. Giderek yaygınlaştırdığımız bisiklet yolları sayesinde kesintisiz ulaşım imkanı sağlıyoruz. Yakında Avrupa bisiklet ağı ile bağlantılı projemizi yürüteceğiz. Edirne'den bisiklete binen vatandaşımız Hakkari'ye kadar güvenle bisikletle seyahat edebilecek.

MÜSİLAJ SORUNU

Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunu arıtılmadan akan sudan kaynaklanıyor. Bakanıma talimatı verdim. Başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu Haliç'te yaptık. Hazırladığımız eylem planı ile bu meselenin üstesinden geleceğiz. Marmara'dan Karadeniz'e yayılmasın diye hızla adım atacağız.

Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimlerini sürdürüyor. Başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu Haliç'te yaptık. Hazırladığımız eylem planı ile bu meselenin üstesinden geleceğiz. Marmara'dan Karadeniz'e yayılmasın diye hızla adım atacağız. Müsilaj istilası ancak belediyelerden üniversitelere ve özel sektörümüze tüm kurumlarımızın ortak gayretiyle çözülebilecek bir sorundur.



ÇARPIK ŞEHİRLEŞME

Toprağı sadece binalar dikerek, yollar yaparak şehir haline getiremezsiniz. Güzel şehirleri beton, demir değil güzel yürekli insanlar inşa eder. Şehirlerimizi daha güzelleştirmeliyiz.