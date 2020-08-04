Erdoğan'ın bayram mesajı partide kavga çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı’nda partililerle bayramlaşma sırasında "Dar kadroculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz" diyerek uyarıda bulundu. Bu sözler partililer arasında tartışmaya yol açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nda partililerle bayramlaşma sırasında, “Dar kadroculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz” uyarısında bulundu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya bu mesajı beğenip sosyal medya hesabından paylaştı.
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AKP’li Hüseyin Hacısalihoğlu ise “İnşallah üzerinize almışsınızdır” diyerek Kaya’yı hedef aldı.
Kaya'ya tepki gösteren Hacısalihoğlu, iki dönem AKP Şişli İlçe yönetiminde görev yapmış, 2019 yılına kadar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İspark’ta yöneticilik görevinde bulunmuştu.
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