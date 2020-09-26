Erdoğan'ın fabrika çıkışının ardından CHP'li Bekaroğlu'ndan eleştiri
Gaziantep'de konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'de 300 farbika açtıklarını duyurdu. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise kinayeli bir şekilde "Ülke genelinde açılan fabrika sayısı yüzü bile bulamazken sizin şehrinizde 300 fabrika açılıyor. Hadi yine iyisiniz iyi" dedi.
Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi bölgesi açılışında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'de 300 fabrika açma müjdesi verdi. Gaziantep Valiliği'nin attığı "Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi 300 Fabrika Toplu Açılış Töreni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile gerçekleştirildi" tweetini alıntılayan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise sosyal medya hesabı üzerinden, "Gaziantepliler; ülke genelinde açılan fabrika sayısı yüzü bile bulamazken sizin şehrinizde 300 fabrika açılıyor. Hadi yine iyisiniz iyi... Ama bir Rizeli olarak Cumbaba’ya gönül koydum, memleketinde bir fabrika bile açmadı!" diye konuştu.
"ANTEP VALİSİ ŞAKA YAPIYOR DİYORDUM AMA ÖYLE DEĞİLMİŞ"
Bekaroğlu, daha sonra Erdoğan'ın attığı "Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz" tweetini alıntılayarak, "Antep Valisi şaka yapıyor diyordum ama öyle değilmiş; Sayın Cumhurbaşkanı da “300 fabrika açıyoruz” diyor. Tövbe tövbe..." ifadelerini kullandı.
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