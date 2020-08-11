Erdoğan'ın istihdam açıklamaları gerçeği yansıtıyor mu?

11 Ağustos 2020 Salı, 21:00

Erdoğan, 7 Ağustos 2020 tarihinde cuma namazı sonrasında basına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin dış politikasına, yabancı ülkelerin aralarında yapmış oldukları anlaşmalara, iktidara gelmelerinin ardından değişen ekonomik göstergelere dair konuşan Erdoğan, şu iddiada da bulundu; “İstihdama bakıyoruz 19,6 milyon kişiydi biz geldiğimizde şu anda 28 milyon 80 bin” açıklamasını yapmıştı.

AKP İKTİDARA GELDİĞİNDE TÜRKİYE’DE TOPLAM İSTİHDAM NE KADARDI?

Doğruluk payının açıkladığı verilere göre, ''14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AKP 3 Kasım 2002 tarihinde iktidara gelmişti. AKP’nin iktidara geldiğinde Türkiye’deki toplam istihdam incelendiğinde, TÜİK 2002 yılında şu anki gibi aylık olarak değil de işgücü istatistiklerini bir senede 3’er aylık dönemlerde, yani senede 4 dönem olarak açıklıyordu. TÜİK’in istatistiklerine göre, 2002 yılının 4. döneminde Türkiye’de 15 yaşın üzerinde istihdamda olan toplam kişi sayısı ise 21 milyon 354 bindi.

2002 yılından bu zamana kadar Türkiye’deki toplam istihdamı incelediğimizde, toplam istihdam yaz aylarında artıp kış aylarında azalış gösterse de genelde pozitif bir ivmeyle ilerleyerek 2018 yılının yaz aylarında rekor seviyelere ulaşmıştı. Toplam istihdam Haziran 2018’de 29 milyon 314 bin, Temmuz 2018’de 29 milyon 265 bin, Ağustos 2018’de ise en yüksek seviyesine 29 milyon 318 bine çıkmıştı. TÜİK tarafından açıklanan en güncel verilere göre ise Mayıs 2020 itibarıyla 15 yaş üstündeki toplam istihdam Türkiye’de 25 milyon 858 bin.

Sonuç olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın iddia ettiği gibi AKP iktidara geldiğinde Türkiye’deki toplam istihdam 19,6 milyon kişi değil, 21 milyon 354 bin kişiydi. Ayrıca en güncel verilere göre de Türkiye’deki toplam istihdam 28 milyon 80 bin değil, 25 milyon 858 bin.''