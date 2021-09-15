Ergin Ataman, Ünal Aysal'ın geçtiğimiz yıllardaki teklifini açıkladı
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda medya mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman dijital ortamda medya mensuplarıyla bir araya geldi.
"TÜRK HOCA OLMALI"
Ataman, A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için, "Türk milli takımını çalıştırabilecek 5-6 Türk antrenör var. Türk Milli takımının başında Türk hoca olmalı. Üst düzey yabancı antrenör olabilir. Guidetti gibi. Ümit milli takımı antrenörünün başa geçmesi Türk Milli Takımının aşağılanmasıdır bana göre" ifadelerini kullandı.
"6 YIL ÖNCE FUTBOL TAKIMI TEKLİF EDİLDİ"
Ataman, 6 yıl önce dönemin Galatasaray başkanı Ünal Aysal ile arasındaki diyalogdan söz ederken, "Ünal Aysal 6 sene önce bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu" dedi.
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