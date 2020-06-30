Erkan Baş açıkladı: TİP seçimlere girebilecek mi?

30 Haziran 2020 Salı, 19:29

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te haftalık basın toplantısı düzenledi. Baş, TİP’in yeni kurulmasına rağmen il ve ilçe örgütlenmelerini tamamladığını ve seçime girebilmek için gerekli olan yasal örgütlenme barajını aştığını bildirdi.

Baş, ''Türkiye İşçi Partisi kuruluşundan kısa bir süre geçmesine rağmen 41 il ve ilçelerinde örgütlenmesini tamamlamış, 54 ilde örgütlenme çalışmalarını belli bir aşamaya getirmiş ve seçim yeterliliğini sağlamış bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle söylersek, 30 Haziran 2020 günü itibariyle Türkiye İşçi Partisi seçime girmek için gerekli olan yasal örgütlenme barajını aşmış, Siyasi Partiler Kanunu’nda seçime girmek için tanımlanan zorunlu koşulların tümünü yerine getirmiş durumdadır'' ifadelerini kullandı.