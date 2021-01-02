Erkekler voleybolda hedef Avrupa şampiyonası
2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri için çalışmalara başlayan Filenin Efeleri’nin kamp süreci devam ediyor.
A Mili Erkek Voleybol Takımı pasör çaprazlarından Metin Toy, ilk hedeflerinin Avrupa Şampiyonası’na katılmak olduğunu söyledi.
2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri için çalışmalara başlayan Filenin Efeleri’nin kamp süreci devam ediyor. A Mili Erkek Voleybol Takımı pasör çaprazlarından Metin Toy, turnuva ve kampla ilgili düşüncelerini aktardı. Kamp çalışmalarını 4 gündür sürdüklerini belirten Toy, "Teknik ve taktik anlamında hafif antrenmanlarla başladığımız kamp sürecimize, yeni yılla birlikte daha sert antrenmanlara devam edeceğiz. Sezon arası olduğu için takım mental ve fiziksel anlamda gayet hazır. Tüm takımlar gibi biz de gayet formumuzdayız, turnuvanın öneminin de bilincindeyiz. Ülkemizin Avrupa Şampiyonası’na gitmesi bizim için; orada boy göstermemiz ise ülke voleybolu adına çok önemli. Bunun için çalışmalarımızı da güzel bir şekilde sürdürüyoruz. Hedefimiz şu, umarım turnuvadan sonra Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanırız" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- “Erdoğan’a yönelik baskıyı artırın”
- AKP'li Dağ ankete inanmadı, Özel ayrıntılarıyla paylaştı
- Aşı tedarikinde boşluk oluştu
- 'Sözcü' okumuyorum diyen Erdoğan'a Özdil'den yanıt
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
- İkramiyenin büyüğü Varlık Fonu'na vurdu
- Doktor Hakan Akelma yoğun bakımda
- 'Bilgisayarınızdan bizi kaldırmanızı tavsiye ediyoruz'
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu ve Akşener birlikte şarkı söyledi
- Patlamada, denizin ortasını alevler kapladı
- Mecidiyeköy’de ‘sahte turist rehberine’ ceza
- Prof. Dr. Özlü pandemiyi durduracak 'silah'ı açıkladı
- Köpeğin yardımına köpek koştu! Havuzdan böyle çıkardı
- Koronavirüsün heykelini yaptı
- İstanbul'da yarım milyonluk gaspa vatandaş engeli
- Asker oğlunu karşısında gören annenin büyük sevinci
- Antalya’da iguana seferberliği
- 3 çocuklu kadını, babası boğazından bıçakladı
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- “Erdoğan’a yönelik baskıyı artırın”
- AKP'li Dağ ankete inanmadı, Özel ayrıntılarıyla paylaştı
- Aşı tedarikinde boşluk oluştu
- 'Sözcü' okumuyorum diyen Erdoğan'a Özdil'den yanıt
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
- İkramiyenin büyüğü Varlık Fonu'na vurdu
- Doktor Hakan Akelma yoğun bakımda
- 'Bilgisayarınızdan bizi kaldırmanızı tavsiye ediyoruz'