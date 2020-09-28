Ermeni Patrikhanesi'nin önündeki Azerbaycan eylemine tepki: "Provokasyondur"

28 Eylül 2020 Pazartesi, 20:57

Ermenistan ve Azerbaycan arasında süren çatışmalar, Türkiye gündeminde de etkili bir yer aldı. Çatışmaların ardından Türkiye, Azerbaycan'a desteklerini açıklarken, CHP, AKP, İYİ Parti ve MHP, Ermenistan'ı ortak bir bildiriyle kınadı.

HDP'li vekil Paylan, Ermeni Patrikhanesinin sokağında yapğılan Azerbaycan bayraklı gösterinin görüntülerini yayınlayarak, "Ermeni Patrikhanesi’nin olduğu sokakta böyle bir gösteri yapılmasına izin verilmesi provakasyondur" dedi.

"İktidarı, Patrikhanemiz ve kurumlarımızla ilgili gerekli tedbirleri almaya çağırıyorum" diyen Garo Paylan, "Nefret söylemlerinin sonu nefret suçlarıdır. Nefret siyasetine son verin" açıklamasında bulundu.