Ermenistan, Gence'de sivil yerleşim alanlarını hedef aldı: 22 şehit, 74 yaralı

04 Ekim 2020 Pazar, 11:26

Azerbaycan ordusunun Karabağ'a ilerleyişi sürerken, Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın tarihi ve en büyük ikinci kenti olan Gence'ye füzeli saldırı düzenledi.

22 ÖLÜ, 74 YARALI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan tarafından atılan 4 füzenin şehre isabet ettiğini duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı doğrulayarak, ilk belirlemelere göre saldırıda 22 kişinin şehit olduğunu, 74 kişinin ise yaralandığını açıkladı.