Ermenistan ordusu tatbikat düzenleyecek

Reuters'ın RIA haber ajansından aktardığına göre, Ermenistan ordusu 16-20 Mart tarihleri arasında tabikat düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2021 Cuma, 12:55
Ermenistan ordusu tatbikat düzenleyecek
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Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların sonlanmasının ardından RIA haber ajansının aktardığına göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı, tatbikatın amacının askeri birliklerin muharebeye hazırlık düzeylerini test etmek olduğunu açıkladı.

Ermenistan ordusu 16-20 Mart tarihleri arasında 7 bin 500 askerin katılacağı askeri tatbikatlar düzenleyecek.


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