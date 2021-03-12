Ermenistan ordusu tatbikat düzenleyecek

12 Mart 2021 Cuma, 12:55

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların sonlanmasının ardından RIA haber ajansının aktardığına göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı, tatbikatın amacının askeri birliklerin muharebeye hazırlık düzeylerini test etmek olduğunu açıkladı.

Ermenistan ordusu 16-20 Mart tarihleri arasında 7 bin 500 askerin katılacağı askeri tatbikatlar düzenleyecek.