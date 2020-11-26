Erol Bulut "Samatta 3-4 hafta olmayacak"

26 Kasım 2020 Perşembe, 11:49

EROL BULUT'UN MARADONA ANISI

İlk olarak dün hayatını kaybeden Maradona hakkında konuşan Bulut, "Bir dünya yıldızı aramızdan ayrıldı. Futbolun başı sağ olsun. Olympiakos döneminde güzel bir anımız olmuştu. 2005-06 yılında şampiyon olduğumuzda kulüp onu davet etmişti. Isınmaya çıktığımızda ısınamamıştık çünkü Maradona bütün topları tribüne atmıştı" ifadelerini kullandı.18 transfer yaptıklarını söyleyen 45 yaşındaki teknik adam, "Hepsi bir anda gelmedi. Aralıklarla geldi. Her şeyi yeniden çalıştık. Ama bu süreci iyi atlattık. Şu andaki pozisyonumuza bakınca 2. sıradayız ve 20 puanımız var. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. 24 puanda olabilirdik. Şu anki pozisyondan memnunuz. Üzerine koyacağımızı da düşünüyorum. Birkaç sakat ve hasta olan oyuncularımız var. Onlar da gelecektir" dedi.

VALENCİA VE GÖKHAN'DA SON DURUM

Erol Bulut sakat ve hasta oyuncularının son durumlarını paylaştı:

"Enner Valencia dönmedi. Covid-19 belirtisi vardı. İnşallah negatif çıkar ve Türkiye’ye gelir. Gökhan (Gönül) da antrenmana çıkacak. İnşallah bir sıkıntısı olmaz, hafta sonu bizimle birlikte olur."

"Tabii ki her iki takımda da eksikler olabiliyor. Elimizdeki futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunu da bugüne kadar iyi yaptık. Bu hafta da aynısını yapmak ve 3 puanla yola devam etmek istiyoruz. " "Biz 18 transfer yaptık ama rakipler de transferler yaptı. Bazıları erken performans yakalıyor, bazıları geç. Rakiplerde de iyi oyuncular var. Bizim kalitemiz belli. Tempolu bir derbi olacağını düşünüyorum. İnşallah derbiyi kazanan biz oluruz."

SAMATTA SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Erol Bulut, son Sivas Belediyespor maçında sakatlık yaşayan Samatta için de şunları söyledi:

"Samatta 60 dakika oynadı. Derbiyi düşünerek oyundan aldım. Sakatlığını bilmeksizin oyundan aldık. Ama maalesef sonuçlar iyi gelmedi. 3-4 haftalık bir süreç yaşayacak. Durumuyla ilgili de konuştum. Bizim için önemli bir oyuncu. 1 maç oynamaması sebebiyle 11’deki yerini kaybetti anlamına gelmez. Bizim için değerli. Diğer oyunculara olduğu gibi ona da ihtiyacımız var. İnşallah en kısa sürede döner. Bize fayda sağlayacak bir oyuncumuz."