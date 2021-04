Erol Uras "Yunus Emre Oratoryosu" ile uğurlandı

15 Nisan 2021 Perşembe, 16:44

Anma töreninde konuşan DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, “Bizim için gerçekten zor, acı bir gün. Bir tenor olarak söyleyebilirim ki, dünyada en zor bulunabilecek seslerin başında geliyor tenor sesi. Hele Erol Uras gibi dünya çapında, beynelmilel seviyede ve operasına büyük hizmetler sunmuş müstesna seslerin gelmesi çok zor. Erol hocamız hem opera sanatçısı olarak hem de eğitmen olarak uzun yıllar çok büyük hizmetler verdi, Türk operasına. Bu sanatsal muhteşem kariyerinin yanı sıra sıcacık bir kalbi, her zaman gülen yüzü ve gençlere yardım etme, doğruyu, iyiyi takdir etme çabası vardı. Her zaman konuşur, mesajlaşırdık, kendisiyle. Bizim için çok büyük kayıptır” diyerek ailesine ve opera camiasına baş sağlığı diledi.

Törende şan sınavı dolayısıyla Ankara’da bulunan İDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Suat Arıkan’da acısını şu sözlerle dile getirdi; “ Sanatçılar ölmez derler. Gerçekten çok doğru. Biraz önce çok heyecanlandım. Partneri olarak “Il Trovatore” de beraber oynar, kulisten onu canlı dinlerken bugün onu banttan diyorum. İDOB’a 1981 yılında girdiğimde onunla tanıştım. Beethoven, 9. Senfoni; Verdi, “Requiem”; Saygun, "Yunus Emre Oratoryosu"; Puccini, "Tosca" ile başlamıştım. İlk deneyimim onunla oldu. Onu tarif ederken zorlanıyorum aslında. Gerçekten bütün kalbiyle, sevgisiyle sadece mesleğini düşünen bir insandı ve etrafına ışık saçıyordu. Onun verdiği sinerji hepimizin işine yaradı. Bir okul gibiydi, Erol abi. İzlediğiniz gibi müthiş bir samimiyet büyük bir içtenlik ve sevgiyle mesleğini yaptı. Arkasında hoş, güzel anılar bıraktı. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”

EROL URAS’A SAYGI HÜSEYİN LİKOS (TENOR)

“Erol Uras, Türkiye'de her tenorun idol olarak gördüğü ve benim de konservatuar yıllarımdan itibaren hayran olduğum insan, Türk opera tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Uzun yıllar Devlet Opera Balesi'ni ayakta tuttu. Bizler de onu her koşulda örnek alıp bayrağı daha da yukarılara çıkarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışacağız. Erol abinin gelecek nesillere de örnek olması için başarılarını, yaşadığı zorlukları, muhteşem performanslarını, İl Trovatore all'armi deki 'do' sunu unutmayacağız Işıklar içinde uyu sevgili Erol abi.”

AYDIN KARLIBEL (BESTECİ, PİYANİST)

“Erol Uras Türk Opera Sanatı’ nı tanımlayan bir kişilik, İstanbul Operası’nın temel direklerinden biridir. Gençliğimde önümde sanat ufukları açan, tarihi temsil ve konserlerde koral ve operatik şaheserleri onun eşsiz sesinden tanıdım. Erol Uras bel canto ile Türk musikisi ilişkisi üzerinde değerli tespitlere sahip, gözümde ermiş bir kişilikti. Zarif tebessümü, köstekli saati onun İstanbul Beyefendisi kişiliğini tamamlardı. Cemal Reşit Rey ‘in Sonatin’ini kaydettiğim günlerde bu ezginin halk türkümüz ‘Fındıklı’ olduğunu bize öğreten yine Erol ağabeyimiz olmuştu. Mekânı cennet olsun".