ESHOT’un 2021 bütçesi kabul edildi

26 Kasım 2020 Perşembe, 10:06

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının yedinci oturumu, Başkan Tunç Soyer yönetiminde, ESHOT Genel Müdürlüğü 2021 Bütçe ve Performans Programı gündemiyle yapıldı. Kurumun 2021 yılı gider bütçesi 1 milyar 817 milyon 146 bin TL; geliri 1 milyar 176 milyon 196 bin TL; açık fazlanın finansmanı ise 640 milyon 950 bin TL olarak, oyçokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, ESHOT’un kâr amacı gütmeden toplu ulaşım hizmeti verdiğini belirtti. Başkan Tunç Soyer’in, ilk dönemi için 500 otobüs alma sözü verdiğini hatırlatan Özuslu, “Ülke genelinde tek seferde yapılan en büyük otobüs alımı gerçekleştirildi. Bunu bir kere tebrik edelim. Bunlar da Haziran 2021’e kadar ESHOT filomuza dahil olacak. Otobüs filomuzun yaşı 6.2’ye düşecek. 100 elektrikli otobüsün de filoya dahil olmasıyla elektrikli otobüs sayımız 120’ye çıkacak ve filonun yaş ortalaması 5.2’ye inecek. Daha iyi hizmet veren, kaliteli otobüslerle devam edeceğiz. Kalkınma Bakanlığı’na da otobüsler için verdiği 105 milyon liralık yatırım teşviği için teşekkür ediyoruz” dedi.

"ÖTV VE KDV'Yİ KALDIRSIN"

“Devletten bir ricamız var” diyen Özuslu, “ESHOT’un 600 milyon lira bir desteğe ihtiyacı var. Büyükşehir bütçesinden biz bu rakamı veriyoruz. Eğer belediyelere bağlı toplu taşımacılık kurum ve kuruluşları için ÖTV ve KDV yükü kaldırılırsa sadece ESHOT için yıllık 135 milyon TL’ye yakın bir tasarruf söz konusu olacak. Bu ciddi bir girdidir. Bunu devletimizden talep ediyoruz. Madem şehir içi toplu taşımacılık bir kamu hizmeti; gelin bunu birlikte yapalım” ifadelerini kullandı.

SOYER: RAYLI SİSTEMDE ÖNEMLİ SINAV VERDİK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de konuşmalar sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gelişmiş kentler yoksulların özel araç kullandığı değil, zenginlerin toplu ulaşım kullandığı kentlerdir. Bu söz ile raylı sistemler kastediliyor. Raylı sistem konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi geride kalan 1,5 yılda çok iyi bir sınav verdi. Pandemiye rağmen Narlıdere Metro Hattı inşaatı, takviminde işlemeye devam etti. Çiğli Tramvayı ihalesi yapıldı. Karabağlar-Gaziemir Metro Hattı için de çalışmalara başladık. Ama en önemlisi Buca metrosu… 1 milyar dolarlık bütçesi ile İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak bu projeyle ilgili oluşturduğumuz konsorsiyumla 450 milyon dolarlık mutabakat sağlandı. Ocak ayında uluslararası ihaleyi gerçekleştirme noktasına geleceğiz. Asıl hedefimiz lastik tekerlerli toplu ulaşımı asgariye indirmek ve raylı sistemleri yayg ınlaştırmaktır. Beş yılda 500 otobüs vaadimizin tamamına yakınını (451 otobüs) 2.5 yıl bitmeden hizmete almış olacağız. Ayrıca 100 elektrikli otobüsün alımı ile ilgili çalışmaları da önümüzdeki yıl başlatıyoruz. Burada başarılı bir performans çıkaran ESHOT Genel Müdürümüzü, genel müdür yardımcısı arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu olağanüstü bir başarı hikayesidir. Tek seferde yapılan 368 otobüs alımı, beş yıla yayılmış olarak 570 milyon TL’lik bütçeye tekabül ediyor. Şu an bunu Devlet Malzeme Ofisi’nden peşin olarak almaya kalsanız 800 milyon TL... Bu alımın, dövizdeki dalgalanmalara rağmen beş yıl boyunca ücretsiz bakım/onarım hizmetini de dahil eden bir şekilde yapılmış olması, parmakla gösterilecek bir başarı hikayesi. İzmir için büyük bir kazanç, tebrik ediyorum.”

Pandemi döneminde sefer sayısını azaltmadan hizmet verdiklerini söyleyen Başkan Soyer, “18 Mart 2020 tarihinde, tüm toplu ulaşım araçlarımıza günlük ortalama 1 milyon 800 bin biniş varken, 1315 otobüsle servis veriyorduk. Bugün 1388 aracımız hizmet veriyor; günlük ortalama biniş sayısı ise 800 bin... Yani daha az yolcuya daha fazla araçla hizmet veriyoruz. Tüm bu krize rağmen sefer sayılarında da azalmaya gitmedik. Maliyet artışlarına rağmen, en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı bütçesinde öne çıkan yatırımlar ise şöyle:

2021 bütçesinde öne çıkan en büyük gider kalemi otobüs alımları oldu. İhalesi bu yıl yapılan ve sözleşmesi imzalanan 134’ü körüklü toplam 364 otobüsün ve tekerlekli sandalyeli yolculara özel yapılan 4 adet engelli otobüsünün ödemeleri için 457 milyon 715 bin 46 TL ayrıldı. Bu otobüslerin etap etap geleceği ve tamamının Haziran 2021’e kadar hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Bu araçların katılmasıyla ESHOT filosunun üçte birinin yenileneceği, eskiyen otobüslerin hizmet dışı bırakılmasıyla da filo yaş ortalamasının da 9’dan 5’e düşeceği kaydedildi.

Bunun dışında yeni yılda 100 adet elektrikli otobüsün alımı için çalışma başlatılacağı ve ESHOT filosundaki toplam elektrikli otobüs sayısının 120’ye çıkarılacağı; bütçenin yüzde 10’una tekabül eden 22 milyon 500 bin TL ödeneğin de bunun için ayrıldığı belirtildi.