Eşinin Covid-19 testi pozitif çıkan Vali karantinada
Eşi Beyhan Güner'in koronavirüs testi pozitif çıkan Bartın Valisi Sinan Güner, karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Güner'in eşi Beyhan Güner'in, Bartın Devlet Hastanesinde yapılan Covid-19 testi pozitif sonuç verdi. Bu hastanede başhekim yardımcısı olarak görev yapan Güner'in, yoğun bakımda bir hastaya müdahalesi sırasında olabileceği tahmin edilen bulaşı sonucu testinin pozitif çıktığı değerlendiriliyor.
Temaslı olan Vali Güner'in testinin pozitif çıkmamakla birlikte, teyit amaçlı çekilen bilgisayarlı tomografide (BT) Covid-19 ile uyumlu görüntü oluştuğu görüldü.
Vali Güner'in tedbiren ilaç tedavisine başlanırken 5 günlük tedavinin bitiş tarihi olan 21 Ekim'de yapılacak PCR testinde çıkacak sonuca göre uygun işlemlere devam edilecek.
Vali Güner ile eşi Beyhan Güner'in, Valilik konutunda karantinada olduğu öğrenildi.
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