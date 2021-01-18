Eşinin ve 1,5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su döktü, 'kaza' dedi

18 Ocak 2021 Pazartesi, 17:12

Kadına yönelik şiddet, 9 Ocak'ta merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. 6 yıl önce evlenen Ali A. ve Rukiye A. çifti arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı. Rukiye A., 2019 yılının şubat ayında evi terk edip ailesinin yanına yerleşti. Yaklaşık 8 ay ayrı yaşayan çift, çocukları dünyaya geleceği için yeniden barışıp, birlikte yaşamaya başladı. Rukiye A., olay günü eşini kahvaltı yapması için uyandırmak istedi. Buna sinirlenen Ali A., ısıtıcıdaki sıcak suyu eşinin üzerine döktü. Sıcak su, bu sırada eşinin yanında olan kızları minik Eylül'ün üzerine de geldi. Komşuların çağırdığı ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Rukiye A., ile kızı Eylül tedavi altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye A.'nın avukatı Ali A.'nın, adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

PİŞKİN SAVUNMA: KAZARA OLDU

Olayın ardından gözaltına alınan Rukiye A.,’nın kocası Ali A., çıkarıldığın nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali A.’nın ifadesinde, “Ben eşime hiç şiddet göstermedim. Olay günü salonda yatıyordum. Eşim odaya geldi. 'Kalk çocuğa bak' dedi. Kahvaltı için çay demlemişti, ben de kendime çay dolduruyordum. Bu sırada bana hakaretler etmeye başladı. Çay doldurduğum sırada elime vurup bana saldırdı. Çaydanlığı havaya kaldırınca kaynar su hem benim, hem eşimin üstüne döküldü. Ben kaynar suyu bilerek dökmedim. Kazara olmuş bir olay” dediği öğrenildi.

'BEN CANİ DEĞİLİM'

Saldırgan Ali A. şunları söyledi:

''Eşim beni çocuğuma bakmam için kaldırmıştı. Kahvaltı için kaldırmadı. 'Kalk ben rahatsızım gece geç yattım' dedi. Ben de 'Ben de geç yattım. Çocuğa sen bak. Kalktıktan sonra bakarım' dedim. Bunun üzerine 'O zaman kalk. Kahvaltıyı ben hazırlayacağım. Çocuğa da sen bakacaksın' dedi. Kahvaltıyı hazırladıktan sonra siniye odayı getirdim. 'Siz yeyin. Benim erkenden kahvaltı yapamadığını sende biliyorsun' diyerek oda da yatmak istedim. Sonra bana hakaretlerde bulundu. Hatırını kırmamak için kalktım. Kalktıktan sonra da bana ve aileme hakaret etti. Bende onun ailesine hakaret edince, benim üzerime saldırdı. Ben de o sırada çay döküyordum. Sol tarafımda kızım vardı. Benim kolum da yanık. Kolumda ve boğazımda tırnak izleri var. Çaydanlığı havaya kaldırdıktan sonra sıcak su hem benim koluma, hem onun sırtına döküldü. ''

Sıcak su döküldükten sonra dolaba gidip yoğurt getirdiğini öne süren Ali A., ''Bunun üzerine dolaba gittim. Yoğurt aldım, geldim sürdüm. Eşim bilerek bağırmaya başladı, 'Ambulans çağıracağım. Darp raporu alacağım' diyerek bağırmaya başladı. Ben eşimi kesinlikle banyoya sürüklemedim. Eşimin kesinlikte darp raporu yok. Ben kendime darp raporu aldım. Bana iftira atıyor ve medya üzerinden baskı yapıyor. Ceza almam için elinden geleni yapıyorlar. Ben 'Seni öldürür, 3-5 yıl yatar çıkarım' demişim. Kesinlikle böyle bir şey demedim. Uyuşturucu kullanıyor diye de iftira atmış. Bunun için kanıma da bakabilir, en küçük bir şey çıkarsa devlet ne derse yaparım'' diye konuştu.

Kendisinin cani olmadığını ifade eden Ali A. ''Ben cani değilim. İnsan evladını yakabilir mi? Benim çocuğumun ayağına su sıçradığından haberim bile yok. Benim evim eski ve kapının kilidi de yok. Eşimin hemen komşuya gitti. Ben bilerek yapmadım. Kazara yaptım. İnsanlar kendi koluna dökebilir mi? Kasıtlı bir şey kesinlikle yoktur.'' dedi.



