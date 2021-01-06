36 yaşındaki kadının şüpheli ölümü!
İzmir’in Buca ilçesinde eşiyle kavga ettikten sonra 4.kattaki evinin balkonundan düşen 36 yaşındaki Selma E. hayatını kaybetti. Selma E’nin gözaltına alınan kocası İbrahim E. iki çocuk annesinin intihar ettiğini öne sürerken polis şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
İzmir'in Buca ilçesinde, iki çocuk annesi Selma E., dün saat 21.30 sıralarında, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4’üncü katındaki evinin balkonundan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Selma E., ağır yaralandı.
Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırılan Selma E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Selma E.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum morguna gönderildi.
Polis, olayın ardından Selma E.'nin eşi İbrahim E.'nin ifadesine başvurdu. Selma E'nin intihar ettiği ileri süren İbrahim E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
“HAYATININ EN GÜZEL YILLARIYDI”
Olayın yaşandığı binada restoran işleten Yeliz Durukan da Selma E.'nin sürekli selamlaştığı, çok saygı duyduğu biri olduğunu belirtip, "Hayatının en güzel yıllarıydı. Çocuklarının üzerine titreyen, onların her dediğini yapmaya çalışan, evine bağlı bir kadındı. Onun insanlığını anlatmaya kelimeler bulamıyorum.
Olay nedeniyle hiçbirimizi uyku tutmadı. O bizim için çok değerliydi. Dün saat 20.30'da fırına ekmek almaya gidiyordu, bana gülerek el salladı. Ben de el sallayarak kendisine karşılık verdim. Kesinlikle intihara meyilli biri değildi. Cıvıl cıvıl, kıpır kıpır bir kadıncağızdı" dedi.
Selma E.'nin ölümü şüpheli bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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