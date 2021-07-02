Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketleri yıkıcı bir mali ve siyasi krizle karşı karşıya

02 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Trump’ın aile şirketleri, iki yıllık soruşturmanın ardından yıkıcı bir mali ve siyasi krizle karşı karşıya bulunuyor. İddianamenin Manhattan Bölge Savcılığı’nca hazırlandığı belirtildi. Donald Trump cephesi ise dün suçlamalara tepki gösterdi, bunun siyasi gerekçeli olduğunu iddia etti.

WEİSSELBERG’E SUÇLAMA

Savcılar, gayrimenkul alanında küresel faaliyetleri bulunan Trump Organizasyonu’nun uzun süredir finans direktörü olan 73 yaşındaki Allen Weisselberg’e özel olarak odaklanıyordu. Suçlamaların merkezindeki Weisselberg’in dün savcılığa gittiği gündeme yansıdı. ABD basınındaki yorumlarda dava süreçleriyle birlikte Trump’ın şirketinin bankalarla ve diğer iş ortaklarıyla ilişkilerinin zarar görebileceği, eski başkanın siyasete geri dönüş planlarının etkilenebileceği savunuldu.