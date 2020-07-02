Eski ABD Başkanı Jimmy Carter: İsrail'in ilhak girişimi 'toprak gasbı'dır
Eski ABD Başkanı Carter, "İsrail'in ilhak planı, İşgal Altındaki Toprakların uluslararası anlaşmalarla belirlenen mevcut statüsüne aykırıdır ve güç yoluyla toprak edinmeyi yasaklayan uluslararası hukuku ihlal anlamına gelmektedir" dedi.
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak etme girişiminin "yasa dışı toprak gasbı" anlamına geleceğini belirtti.
"The Hill" internet sitesindeki habere göre, eski Başkan Carter, İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu'nun 1 Temmuz'dan itibaren ilan etmeyi planladığı ancak ertelediği ilhak girişimiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Carter, yaptığı yazılı açıklamada, planlanan ilhakın Filistin topraklarının yasa dışı gasbı anlamına geleceğini vurgulayarak, "İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak etme planı, İşgal Altındaki Toprakların uluslararası anlaşmalarla belirlenen mevcut statüsüne aykırıdır ve güç yoluyla toprak edinmeyi yasaklayan uluslararası hukuku ihlal anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.
İsrail'in on yıllardır Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurma politikasının, İsrail'in birlikte var olacak bağımsız bir Filistin devleti fikrini tehlikeye attığına işaret eden Carter, "Resmi ilhak, barış için üzerinde uluslararası uzlaşma olan iki devletli çözüm fikriyle soruna barışçıl bir çözüm kavuşturulması umudunun sonu anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.
Carter, ilhakın Oslo ve Camp David Antlaşmalarını ihlal edeceği, İsrail'in Mısır ve Ürdün ile yaptığı barış anlaşmalarını tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.
1977-1981'de ABD Başkanı olan Carter, İsrail ile Mısır arasında 1979'da imzalanan barış anlaşmasında ara bulucu rolü üstlenmişti.
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