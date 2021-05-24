Eski Bakan Fikri Sağlar'dan Binali Yıldırım'a zor Venezuela soruları
Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili 'kokain' iddialarına ilişkin 7 soru yöneltti.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili ortaya attığı iddialar bir anda gündeme oturdu. Peker'e göre; Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, yeni uyuşturucu güzergahı oluşturmak için Venezuela'ya gitti.
Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, 'kokain rotası' iddialarına ilişkin Yıldırım'ın yaptığı "Oğlum Venezuela'ya maske ve test kiti götürdü" açıklamasını eleştirerek 7 soru yöneltti.
"BÖYLE ULVİ BİR YARDIMIN NEDEN TEK KARE FOTOĞRAFI YOK?"
Fikri Sağlar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Venezuela'ya test kiti ve maske götürmüş. Soralım o halde: Erkam Yıldırım kaç adet test kiti ve maske götürdü? Bunları kendi parasıyla mı aldı? Faturası nerede? Nasıl götürdü? Gümrükten nasıl geçirdi? Kime teslim etti? Böyle ulvi bir yardımın neden tek kare fotoğrafı yok?
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