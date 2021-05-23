Peker, "yeni güzergahı kurmak için gitti" demişti: Erkam Yıldırım'ın Venezuela fotoğrafı ortaya çıktı

23 Mayıs 2021 Pazar, 16:09

Suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün yayınladığı 7. videosunda, Güney Amerika kaynaklı uyuşturucu sevkiyatı iddiasıyla ilgili olarak AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı işaret edip Yıldırım'ın bu amaçla Venezuela'ya gittiğini öne sürmüştü.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalı üzerinden yaptığı canlı yayında Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya gittiğinin doğru olduğunu belirterek sözkonusu ziyaretle ilgili fotoğrafları paylaştı.

Yıldırım'ın Aralık 2020’de, herhangi bir resmi sıfatı bulunmamasına rağmen Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile ülkeye yaptığı ziyaretin fotoğrafı, Karakas Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.





Özdemir, yayında fotoğraf için "Sedat Peker bir konuda doğru söylüyor. Erkam Yıldırım Venezuela'ya gitmiş mi? Cevap vereyim, evet gitmiş. Peki ne zaman gitmiş? Ocak ve Şubat'ta gidip gitmediğini bilmiyoruz. Ama 6 Aralık 2020'da Venezuela'daymış. Hem de nasıl Venezuela'daymış, gördüğünüz bu heyetle. Bu heyet, içinde eski milletvekilleri ve Yüksek Seçim Kurulu'nun da dahil olduğu ve Venezuela'da yapılan seçimleri izlemek için giden bir heyet" dedi.

PEKER NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker, 7. videodaki konuşmasında, uyuşturucu trafiğiyle ilgili iddialarını sıralarken “Bu kokainle ilgili anlattılar ya, ben size gerçeğini anlatayım” diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“4 ton 900 kilo kokain yakalandıktan sonra yeni güzergah kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Eski başkanımız Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım... O mal yakalandıktan sonra bu senenin başında, şubat ayında gitti 4 gün kaldı. Karakas (Caracas) Limanı var, Venezuela'nın en büyük limanı, oradan kuru yük gemileri doğrudan Türkiye'ye gelebiliyor, ama konteynır gemileri Dominik üzerinde durma yapıp, o şekilde devam edebiliyor. Şimdi Dominik üzerinde de yakalanmalar artacak, çünkü yeni güzergah burası. Ben bizim liman çok önemli dedim ya (Yalıkavak marina), herkes oraya gemi giremez dedi. Ben gemi girer mi dedim, kokain Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 30-35 metrelik uzun yolculuk yapan yatlarla, 500 kilo, 1 ton kokainler o şekilde dağılıyor. Özellikle ama Suriye Lazkiye üzerinden de yapılıyor.”



