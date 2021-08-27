Eski başkan taksimetredeki dolandırıcılığı anlattı: Tam 3 yıl boyunca

27 Ağustos 2021 Cuma, 14:40

İBB’nin şehirdeki sarı taksi krizini çözmek için geliştirdiği proje sekizinci kez getirildiği Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde (UKOME) bakanlık temsilcileri ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.

İstanbul’da kısa mesafe gitmek istemeyen ve yerli müşteriyi kabul etmeyen taksilerden ötürü son dönemde şikayetler giderek artarken, İBB yönetiminin sorunu çözmek için getirdiği 5 bin yeni taksi teklifi daha önce yedi kez UKOME toplantısında AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

Diken'den Ayşegül Kasap'a konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın sekiz yıl boyunca başkanlığını yürüten Türkiye Esnaf Vakfı Başkanı Yahya Uğur, çarpıcı bir açıklama yaptı.

İSTANBULLULAR YÜZDE 10 FAZLA PARA ÖDEMİŞ

İstanbul’daki sarı taksi sorununa karşı mücadele veren herkesin bu olayın üzerine gitmesi gerektiğini belirten Uğur, şöyle konuştu: “Siz bir taksici 5 lira fazla aldı diye 15 gün arabasını bağlıyorsunuz ama bakanlık raporlarıyla 450 tane taksimetrenin firma tarafından kalibre ayarlarıyla oynanarak üç yıl boyunca 16 milyonu dolandıranlara hiçbir ceza yazmıyorsunuz. Bu dolandırıcılığı çok ahlaksız bile olsa bir taksici tek başına yapamaz. Burada organize bir iş var. Yüzde 10 fazla yazdırmışlar. Üç yıl boyunca 16 milyon insan kurumsal bir ahlaksızlıkla dolandırıldı. Oda başkanın arabası da bunların içinde. Ama hiçbirinin aracı da bağlanmadı. "