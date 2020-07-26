Eski başkana "FETÖ ile işbirliği" suçlaması

26 Temmuz 2020 Pazar, 11:31

Ege'nin Sesi isimli internet sitesinde yer alan habere göre, CHP’den ihraç edilen eski Başkan Tahir Şahin döneminde FETÖ’cü olarak bilinen bazı kişilere belediye yerlerinin peşkeş çekildiğine dair iddia soruşturma tutanağına girdi.



Tanık N.Ç’nin ifadesinde, özellikle 17-25 Aralık sonrasında ilçede aktif görevde olan H.D isimli kişinin örgüt adına birçok kurum ile örgüt arasında bağlantı sağladığını ve bu kurumlardan birisinin de Menemen Belediyesi olduğuna iddia etti. Cumhuriyet Savcılığı'nın 2018 yılında başlattığı belirtilen soruşturmada tanık ifadesinde, “17-25 Aralık sonrasında ilçede yaptığım araştırmalarda H.D isimli kişinin örgüt içinde aktif görev alarak mütevelli heyeti içinde olduğunu öğrendim. H.D isimli kişi örgüt ile Menemen Belediyesi arasında bağlantı kurarak arsa temin edilmesi konusunda aracılık yapıyordu. Menemen Belediyesi’nden bu kişi aracılığı ile spor ve yeşil alan olarak tahsis edilen yerler bile ticari işletme adı altında örgüte veriliyordu. Çanakkale istikametinde bulunan bir yerin imara aykırı bir şekilde örgüte H… lakaplı kişi aracılığıyla verildiğini öğrendim. Sonradan ise bu yer şikâyet edildi. Ancak işlem yapıldı mı bilmiyorum. Bu yer faal olarak çalışmaya devam etmektedir"dedi.

BAŞKAN TESİSLERİ GERİ ALMAK İÇİN DAVA AÇMIŞTI

31 Mart seçimlerinden sonra göreve gelen CHP'li belediye başkanı Serdar Aksoy, belediyeye ait 176 taşınmazın usulsüz olarak STK, spor kulüpleri gibi kurumlara devredildiğini tespit ederek iadesi için dava açmıştı.