Eski First Lady cinayetten tutuklandı
Lesotho’nun eski Başbakanı Thomas Thabane'nin eşi Maesaiah Thabane, kocasının ilk eşini öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı.
Güney Afrika ülkelerinden Lesotho’da, eski Başbakan Thomas Thabane’nin istifasıyla sonuçlanan aşk cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı.
Thabane’nin eşi Maesaiah Thabane'nin, eski Başbakan'ın ilk eşi Lipolelo’nun ölümünde parmağı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Lipolelo, 2017’de Maseru’da arabasıyla evine dönerken uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.
Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Güney Afrika Cumhuriyeti’ne kaçan ancak daha sonra ülkeye geri dönen Maesaiah Thabane, cinayeti azmettirdiği yönündeki kuvvetli şüphe nedeniyle tutuklandı.
Eski First Lady Thabane’nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Thomas Thabane, ülkesindeki baskıların artması üzerine Başbakanlık görevinden 19 Mayıs’ta istifa etmişti.
Kaynak: Sözcü
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