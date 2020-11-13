Eski Galatasaraylı golü attı tarihe geçti
Avrupa Futbol Şampiyonası play-off finallerinde Kuzey Makedonya, deplasmanda Gürcistan'ı eski Galatasaraylı Goran Pandev'in kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkını kazandı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 56. dakikada 37 yaşındaki Goran Pandev attı.
Bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.
EURO 2020, salgın nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.
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