Eski Galatasaraylı yıldızdan casusluk itirafı
Türkiye’de 2000’li yıllarda Galatasaray forması giyen Romanya’nın futbol efsanesi Gheorghe Popescu, Çavuşesku Romanyası’nda yaşadıklarını Evenimentul Zilei isimli gazeteye anlattı.
Türkiye’de 2000’li yıllarda Galatasaray forması giyen Romanya’nın futbol efsanesi Gheorghe Popescu, Çavuşesku Romanyası’nda yaşadıklarını Evenimentul Zilei isimli gazeteye anlattı. Romanya’da Craiova forması giydiği dönemde istihbarat servisi için ajanlık yaptığını söyleyen Popescu başına silah dayadıkları ilginç hikayeyi anlattı. İşte Popescu’nun anıları…
‘İSTİHBARAT SERVİSİ İÇİN AJANLIK YAPTIM’
“Craiova için oynarken istihbarat servisi için ajanlık yaptım. Ara sıra bana takım arkadaşlarım, seyahatler gibi konularda soru soruyorlardı. Ben de raporlar yazıyordum. Hep olumlu şeyler yazdım. Takım arkadaşlarımı hep övdüm. Takım arkadaşlarım hakkında kötü şeyler yazdığımı, gammazladığımı söyleyen haberler yalan. Ben ne yazdığımı hatırlıyorum. Kimseyi zor durumda bırakacak şeyler raporlamadım.”
‘SİLAHLI İKİ ASKER ODAYA GİRDİ’
“Nicolae Cavuşescu’nun oğlu Valentin, Steaua’yı yönetiyordu. Valentin, bir gün beni ofisine çağırdı. Bana Steaua’da kalıp kalmayacağımı sordu. Ben de kalmayacağımı söyledim. Bir butona bastı ve silahlı iki asker odaya girdi. Beni alıp yakınlardaki bir odaya götürdüler.”
‘ASKERİ KIŞLAYA GÖTÜRDÜLER’
“Silahlı iki asker yanımdayken odaya bir sözleşme geldi. İmzalamayacağımı söyledim. Böyle söyleyince beni aldılar ve kafama silah dayayarak askeri kışlaya götürdüler. Sakin kaldım. Çünkü, imzalamayacağımı biliyordum. Başıma bir iş gelmedi. 2 hafta sonra Steaua’nın Craiova ile önmeli bir maçı vardı. Bana bir şey yapamazlardı. Sözleşmeyi alıp yırttım ve kışladan gitmek istediğimi söyledim.”
‘1500’ER DOLAR PRİM DAĞITTILAR’
“15 Kasım’da Danimarka’yı Bükreş’te yendik ve 1990 Dünya Kupası’na katılma hakkını kazandık. 20 yıl sonra ilk kez bunu yapacaktık. Cavuşescu rejimi de her birimize 1500’er dolar prim dağıttı. Maçtan sonra Valentin bana geldi ve sarıldı. Tebrik etti. O gün benimle olan gerilimin bittiğini söyledi. Valentin , ailesinin gerisinden farklıydı. Çok kültürlü ve çok farklı biriydi.”
Kaynak: Skor
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem