Eski İstanbul Müftüsü Çağrıcı: Gençlerdeki deizm merakının sebebi dindar çevrelerin oluşturduğu hayal kırıklığı

01 Şubat 2021 Pazartesi, 12:18

Eski İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, deizmin son zamanlarda artış gösterdiği iddialarına ilişkin konuştu.

Karar Gazetesi'ne konuşan Çağrıcı, "Son birkaç yıldır yükselen ‘deizm’ tartışmalarının ışığında, sizce günümüz ilahiyat dünyası ya da din görevlileri gençlere ulaşabiliyor mu? Ya da ulaşabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Çağrıcı, "Çok kısa söyleyeyim: Hiç kimse o yana bu yana saptırmasın. Özellikle gençlerde görüldüğü söylenen bu deizm benzeri sapmaların en büyük sebebi, dindar çevrelerin onlarda oluşturduğu, travma derecesine varan hayal kırıklığıdır. Buna itirazı olanlar, birkaç saatini sosyal medyaya ayırsınlar. Bu konuda orası iyi bir gözlem alanıdır" ifadelerini kullandı.

Çağrıcı 2003-2011 yılları arasında İstanbul'da il müftülüğü görevinde bulunmuştu.