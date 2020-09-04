Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif olarak açıklanmasının ardından 'önlem' olarak hastaneye kaldırıldı.
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif olarak açıklanmasının ardından 'önlem' olarak hastaneye kaldırıldı.
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