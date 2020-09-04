Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif olarak açıklanmasının ardından 'önlem' olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA
04 Eylül 2020 Cuma, 09:52
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Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif olarak açıklanmasının ardından 'önlem' olarak hastaneye kaldırıldı.

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