Eski milli bisikletçi Erol Öztorun hayatını kaybetti

Eski milli bisikletçi Erol Öztorun'un ölümü üzüntü ile karşılandı.

AA
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:08
Eski milli bisikletçi Erol Öztorun hayatını kaybetti
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Eski milli bisikletçi Erol Öztorun hayatını kaybetti.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski milli bisikletçi, bisiklet hakemi Erol Öztorun'un vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, spor camiamıza, kederli Öztorun ailesi ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.


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