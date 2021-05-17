Eski milli bisikletçi Erol Öztorun hayatını kaybetti
Eski milli bisikletçi Erol Öztorun'un ölümü üzüntü ile karşılandı.
Eski milli bisikletçi Erol Öztorun hayatını kaybetti.
Türkiye Bisiklet Federasyonundan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski milli bisikletçi, bisiklet hakemi Erol Öztorun'un vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, spor camiamıza, kederli Öztorun ailesi ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
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