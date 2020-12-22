Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, yaşamını yitirdi

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından ve Türk futbolunun önemli ismi Özkan Sümer, yaşamını yitirdi

AA
22 Aralık 2020 Salı, 08:31
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, yaşamını yitirdi
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Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Özkan Sümer, bir dönem Galatasaray'da da teknik direktörlük yapmıştı.




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