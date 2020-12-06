Esnaf, oğlunun gözü önünde polis tarafından darbedildi!

06 Aralık 2020 Pazar, 21:27

İzmir'in Menemen ilçesinde Market sahibi Serhat Demir, marketlerin kapanma saatine 5 dakika kala marketi kapattığını ancak su bayisi olduğu için siparişlerin adreslerini yazmak, internet ve telefonla verilen su siparişlerinin servisini yapmak için marketin kepengini yarım metre açık bıraktığını, o sırada polisin ceza yazmak istediğini, karşı çıkınca da darbedildiğini söyledi.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ ELLERİ SERBESTTİ BANA KELEPÇE TAKTILAR"

Babası ters kelepçe takılıp yere yatırılarak gözaltına alınırken, aynı binanın üst kadında balkonda bululan küçük oğlu, o anları ağlayarak cep telefonu ile kaydetti.

Polis şiddetine maruz kaldığını belirten Demir, o anları şöyle anlattı:

"2 market ve 2 su bayiliğim var. Dükkandan satış yapmıyordum sadece su servislerinin adreslerini yazıp çıkacaktım. Kaymakamlıktan su servisi yapacağıma dair iznim var, polis onu göstermeme bile müsade etmedi. İzin kağıdımı o an panikten bulamadım, diğer bayide olabileceğini, oraya gidersek gösterebileceğimi söyledim. Polis hakaretler ederek 'bizi oyalıyorsun, yürü karakola' dedi. Karakola gelmeyeceğimi, suçsuz olduğumu söyledim. Polis 'Gel diyorsak, geleceksin' dedi, ben itiraz edince ters kelepçe taktılar, başka bir polis ayağıma çelme taktı kaldırıma düştüm. O sırada bir yunus ekibi geldi. Yunuslardan biri ayağıyla basıma basarak yüzüme biber gazı sıktı. Apar topar polis aracına bindirildim. Polis yolda tüm sülaleme küfretti. 'Bu ülkeden gideceksiniz, sizden bıktık' dedi. Ben Erzurumluyum, kimden bıktınız, siz nerenin polisisiniz? diye sordum. Karakolda kamerasız odada ellerimi ve gözümü bağlayarak bir kez daha darbettiler. Sonrasında ters kelepçeli halde hastaneye götürdüler, orada doktor muayene yapabilmek için kelepçemi çıkarmalarını istedi. Orada bulunan 6 tane polis kelepçenin anahtarını bulamadı. Hastaneden sonra yeniden karakola geldik, ellerim yine kelepçeliydi, beni koydukları yerde yanımda uyuşturucu kaçakçılığından getirilmiş biri vardı. Onun elleri serbestken ben kelepçeliydim. Akşam saat 9'da ekip değişikliği oldu, yeni gelen ekibe olanları anlattım, onlar beni anlayışla karşılayarak özür dilediler."

"İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ÖZÜR DİLEDİ"

Demir, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve İzmir Milletvekili Kani Beko'nun kendisini arayarak destek olduklarını, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sevinç'in kendisini arayarak 'tüm emniyet adına özür dilediğini' ve kendisini ziyaret edeceğini söyledi.