Esra Erol son gelişmeler üzerine açıklama yaptı

29 Eylül 2020 Salı, 15:58

Programının 3 saniyelik görüntüden ibaret olmadığının altını çizen Esra Erol, canlı yayında Ferdi Karakuş’u da konuk ederek kendisinin programa nasıl ve neden başvurduğuna açıklık getirdi ve ilk günden itibaren yaşanan tüm süreci ve programın genel akışını tekrar detaylıca anlattı.

Programa; şiddet, istismar, kayıp gibi farklı sebeplerle başvuran mağdurların, konularına göre nasıl değerlendirildiğini anlatan Erol, ilk andan itibaren devletin ilgili mercileriyle koordine bir biçimde çalıştıklarını vurgulayarak; “Programa başvuran mağdurların hikayelerinin finalinin nasıl sonlanacağını ben asla bilmiyorum. Çünkü bu bir dizi, burada yaşananlar da senaryo ya da bizim kurguladığımız şeyler değil. Hepsi gerçek insan hikayeleri” dedi.

“ÖNCE AİLE KURUMU VE ÇOCUKLAR”

Programın yayından kalkması talebine kadar varan eleştirilere cevap veren Erol, “Bizim korumamız gereken elbette her zaman önce aile kurumudur. Ama o aile kurumunun içerisinde yaşanan gerçek olayların üstünü örterek, yaşanan travmaları görmezden gelerek, konuşmayarak kalıcı çözümler bulamaz ve aile birliğini koruyamayız. Benim en hassas olduğum konu çocuklar. Çocukları ebeveynlerinin ihmal etmesi konusunda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam. Ayrıca, çocuklar eğer aile içinde herhangi bir şekilde istismara maruz kalıyorlarsa veya ebeveynlerinin yaşadığı çarpık ilişkilere şahit olup, toplumsal değer yargılarından uzak bir şekilde büyütülüyorlarsa unutmayalım ki bu çocuklar yıllar sonra bizim gelecek neslimiz olacak. Biz gelecek neslimizin bugün yaşadığı olayları, travmaları görmezden gelerek mi geleceği inşa edeceğiz? Geçtiğimiz hafta 15 yaşında bir kız çocuğumuzun yaşadığı korkunç istismarı konu ettiğimizde neden sosyal medya ayağa kalkmadı? Görmezden geldiğimiz, konuşmadığımız, halının altına süpürmeye çalıştığımız her konunun maalesef bir gün altında kalacağız. Bırakın gerçeklerle yüzleşelim, ve kalıcı çözümler bulmaya çalışalım“ dedi.

Son olarak benzer programlar yapan meslektaşlarına da destek veren Erol; “Ekranda başarıyla benzer programlar yapan bir çok arkadaşım var. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Sorunu ortaya koyarız. Sorunların çözümü konusunda da gerekli kurumlarla ortak hareket eder, ihbarlarımızı yaparız” ifadelerini kullandı.



