RTÜK Esra Erol'a karşı harekete geçti
RTÜK, çok sayıda şikayet alan Esra Erol'un programına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır" denildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Esra Erol'un sunduğu "Esra Erol’da" programında ekrana getirilen bir aile ilişkisi üzerine yapılan eleştirilere yanıt verdi.
Sosyal medyada ve bazı basın organlarında 'toplumun ahlak yapısını' bozmakla eleştirilen program için bir paylaşımda bulunan RTÜK, hak etmedikleri bir kampanyaya maruz kaldıklarını savunarak, "RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır" dedi.
Açıklama şöyle:
"Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve “RTÜK nerede?” benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir.
Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır.
7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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