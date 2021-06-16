Eşref Hamamcıoğlu: "Seçildikten sonra ilk işimiz Fatih Terim'le görüşmek"

16 Haziran 2021 Çarşamba, 12:47

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde Eşref Hamamcıoğlu, NTVSPOR'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"VİZYONUMUZU KENDİSİYLE PAYLAŞACAĞIZ"

"Fatih Terim’in Galatasaray’la ilişkisi bir işçi-işveren ilişkisi olamaz. Çünkü Fatih Terim, eski oyuncumuz, kaptanımız, divan kurulu üyesi ve futbol takımı için de önemli bir karakter. Büyük başarılarda imzası var. Galatasaray’ın da kurumsal hafızasıdır. Seçildikten sonra yapacağımız ilk iş Fatih Terim’le görüşmek.

Sayın Fatih Terim ve biz gördük ki sözleşmesi 5 yıllık değilmiş. Sözleşmesi sona erdi. Bir vizyonumuz ve bütçemiz var. Yüzde 20 futbol bütçesini küçültmemiz gerekiyor. Vizyonumuzu kendisiyle paylaşacağız. Önceliğimiz Fatih Terim’le devam etmektir. B planı olarak yabancı hoca önceliğimiz. Kısa bir liste yaptık. Mazbatayı aldıktan sonra görüşeceğimiz iki adayımız var. Yabancı hoca arayan tek takım biz değiliz Türkiye’de."

"SPORTİF BAŞARI GELECEKTİR"

"Hedefimiz tüm üyelerin birbiriyle kucaklaştığı, fikir ayrılıklarına rağmen sevgi ve saygı ortamında kol kola Galatasaray’ı bir üst seviyeye taşımak. Ben böyle bir Galatasaray hayal ediyorum. Bunu sağlayabilirsek ortak akıldan yararlanabiliriz ve böylelikle herkesin katkısıyla daha iyi bir idari ve mali yapıya sahip olabiliriz. Bunları sağlarsak sportif başarı gelecektir"

"PRESTİJ KAYBETTİK"

"40 yıldır Galatasaray’ın içindeyim. Hep de içinde oldum ve içinde olmaya devam edeceğim. Fakat son yıllarda değerler erozyonu yaşıyoruz. Bu kapsamda üyeler arasında ayrışma oldu. Son senelerde özellikle ciddiyetsiz ve dirayetsiz bir yönetim tarzı benimsendi. Prestij kaybettik. Uluslararası bağlantılarımızda eksilmeler yaşıyoruz. Bunlar yönetilemez bir mali duruma sebep oldu."

"GALATASARAY'A ÖNEMLİ BİR İVME KAZANDIRACAKTIR"

"Galatasaray’ın çok önemli bir taraftar veri kaynağı var. Fakat teknoloji kullanılmadığı için bundan haberimiz yok. Taraftar profilimizi bilmiyoruz. Harcama özellikleri, gelir dağılımları, sosyal ve ekonomik ayrışmaları nedir? Dijital dönüşümle pazarlamayı tek çatı altında birleştireceğiz. 2024 sonunda bu değerin 2 milyar 600 milyon TL’ye ulaşacağını tasarlıyoruz. Bu değer Galatasaray’a çok önemli bir ivme kazandıracaktır."

"PROJE OLMAKTAN ÇIKTI"

"Galatasaray’ın üç tane ana gayrimenkul kalemi var. Riva, Florya ve Kemerburgaz. Tüm aday arkadaşlar bunları proje olarak sunuyorlar ama bunlar proje olmaktan çıktı. Artık bir gerçek. Olmazsa olmazı Galatasaray’ın. Kemerburgaz’a taşınılması şart. Orada bir futbol üssü olacak. Diğer şubelerin altyapısına hizmet verecek. Spor hastanesi ve spor konaklama tesisi olacak. Hastane sporcularımıza ve üçüncü şahıslara hizmet verecek. Bunun için prensip mutabakatımız var. Konaklama tesisi ise hem kendi sporcularımız için hem de deplasmana gelen yerli ve yabancı takımların konaklayabilecek."

"CİDDİ EKSİKLER OLDU"

"Stat isim hakkıyla ilgili bir yerli ve iki yabancı firmayla görüşmemiz var. Daha dirayetli olabilmemiz için mazbatayı almamız lazım. Galatasaray'a yakışacak marka değerine sahip sponsorlarla anlaşacağız. Galatasaray son yıllarda sponsorluk ilişkilerini yönetemedi. Buradan Galatasaray'ın ciddi eksikleri oldu."