EURO 2020 öncesinde İtalya'dan "Türk taraftar" kararı
İtalyan hükümeti, EURO 2020'de 11 Haziran'da Roma'da oynanacak İtalya - Türkiye maçına Türkiye'den gelen Türk vatandaşlarının alınmamasına karar verdi.
EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran'da İtalya ile oynayacağı A Grubu ilk maçı öncesinde, İtalyan hükümetinden flaş bir karar geldi.
La Repubblica'nın haberine göre İtalyan hükümeti, 11 Haziran günü Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak karşılaşmaya Covid-19 önlemleri ve seyahat kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den gelecek taraftarların alınmamasına karar verdi. Karara göre Schengen bölgesinde oturma izni olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve AB pasaportu taşıyan gurbetçi vatandaşlar, karşılaşmaya bilet alabilecek.
İtalya'nın halihazırdaki sınır kontrol politikası, Schengen bölgesi dışından gelenlerin ülkeye alınmaması yönünde. Buna göre, Schengen bölgesi dışında kalan ve Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Galler'in vatandaşları da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçları izleyemeyecek.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden Ezgi Mola kararı
- LGS sorularında yayınevi skandalı! İşte ayrıntılar...
- Banka kredilerinde yeni dönem
- Erdoğan'ın koruması uyardı, oturuşunu değiştirdi
- Çakıcı'nın yakın dostundan 'silahlanma' mesajı
- Peker'den 'iki büyük skandal' duyurusu
- Peker konuştu ilk itiraf ortaya çıktı
- Hanefi Avcı: Bir dehşetle karşı karşıyayız
- Pahalı hediyelerin belgeleri varmış
- 'Türkiye'deki uyuşturucu baronu kilit isimlerden biri'