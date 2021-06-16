EURO 2020'de Rusya, Finlandiya'yı mağlup etti

16 Haziran 2021 Çarşamba, 17:50

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) B Grubu ikinci maçında Rusya, Finlandiya'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek ilk puanlarını aldı.

Rusya'nın Saint-Petersburg kentindeki Krestovsky Stadyumu'nda oynanan ve Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin yönettiği maçın ilk yarısı, Rusya'nın üstünlüğü ile geçti. Finlandiya karşısında topa hakim olan ev sahibi, pozisyon yaratmakta zorlandı.

45+2. dakikada iyi bir ikili oyunla rakip defansı çözen Rusya, 1-0 öne geçti. Artem Dzyuba ile ikili bir oyuna giren Aleksey Miranchuk, ceza sahası içerisinden düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Finlandiya, son dakikalarda gelen bu beklenmedik golle soyunma odasına 1-0 geride gitti.

İkinci yarının başlarında Finlandiya, ataklarını sıklaştırdı ancak sonraki dakikalarda oyun üstünlüğünü kaybetti.

65. dakikada Rusya'da Rifat Zhemaletdinov'un sol çaprazdan yaptığı vuruş, direğin yanından dışarıya gitti.

72. dakikada hızlı gelişen Rusya atağında Daler Kuzyaev'in vuruşunda kaleci, topu kornere çeldi.

Kalan dakikalarda ve yedi dakikalık uzatmada başka gol olmazken, Rusya karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla Rusya ilk puanlarını alırken, ilk maçta Danimarka'yı 1-0 mağlup eden Finlandiya üç puanda kaldı.