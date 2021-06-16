EURO 2020'ye damgasını vuran iddia; Rudiger Pogba'yı ısırdı mı?
Rüdiger'in müdahalesi sonrasında acı içinde sırtını tutan Pogba, Hakem Cerro Grande'ye kendisini ısırdığına yönelik itirazda bulundu ancak İspanyol hakem maçı devam ettirdi.
Allianz Arena'da oynanan ve erken final olarak nitelendirilen Almanya-Fransa maçında Alman Antonio Rüdiger ile Fransız orta saha Paul Pogba arasında yaşananlarmaçın önüne geçti..
Maçta ilk devre oynanırken Pogba'yı marke etmeye çalışan Rüdiger, oyuncunun sırtına doğru ağzıyla bir hareket yaptı.
HAKEM İLGİLENMEDİ
Rüdiger'in yaptığı müdahale sonrasında acı içinde sırtını tutan Pogba, Hakem Carlos del Cerro Grande'ye kendisini ısırdığına yönelik itirazda bulundu ancak İspanyol hakem oralı olmadı.
Alman oyuncunun, Pogba'yı ısırıp ısırmadığı görüntülerden net olarak anlaşılmazken bu olay sosyal medyada yer buldu. Bazı futbolseverler Rüdiger'in Pogba'yı ısırdığını belirtirken kimileri ise ısırmadığını iddia etti.
LUIS SUAREZ GİBİ!
Rüdiger'in böyle bir hareketi neden yaptığı merak konusu olurken akıllara Atletico Madrid'in "ısırıkçı" golcüsü Luis Suarez'i getirdi. Birçok futbolcuyu ısıran Suarez, bu hareketi nedeniyle defalarca ceza almış ve son olarak psikolojik tedavi gördüğü açıklanmıştı.
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