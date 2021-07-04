EURO2020'de 'Delta varyantı' paniği
Almanya'daki maçta Ukrayna'yı yenen İngiltere, yarı finale kalırken İtalyan yetkililer Covid'in Delta varyantı için alarma geçti.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Ukrayna'yı 4-0 yenen İngiltere, yarı finale yükseldi.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Ukrayna ile İngiltere karşılaşırken İtalyan yetkililer koronavirüsün Delta varyantı için inanılmaz önlemler aldı..
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının arttığı İngiltere'den taraftarların maça gelme ihtimaline karşı İtalyan hükümeti ek tedbirler alırken, yaklaşık 2 bin İngiliz futbolsever Ukrayna karşısında takımlarına tribünden destek verdi.
Covid-19'un "Delta varyantı"nın İngiltere'de vaka sayılarını artırması nedeniyle İtalya Sağlık Bakanlığı, 18 Haziran'da 5 günlük karantina ve üstüne test yapma zorunluluğu getirmişti.
Ukrayna-İngiltere maçı için Roma'ya gelecek taraftarların bu tedbirlere uymama ihtimaline karşı maça bir gün kala ek tedbirleri devreye sokan İtalyan makamları, Roma Olimpiyat Stadı çevresinde turnikelerden önceki kritik yerlere polisin kontrol noktaları oluşturacağını ve özellikle İngiltere'den geldiği tespit edilen taraftarların 5 günlük karantinaya uyup uymadığının denetleneceğini duyurmuştu.
İlgili Haberler
- EURO 2020 | Ukrayna'yı eleyen İngiltere, yarı finale yükseldi
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- 'Açıklayacağım' demişti; Peker isim verdi!
- Sizinle aynı dini paylaşmak istemiyorum
- Aşı olup Covid-19 geçirenler de iki dozlu sayıldı
- THY FETÖ davasını kaybetti
- Ceyhan'dan çok sert 'aşı' tepkisi
- 'Sözleri Berlin'de şaşkınlığa neden oldu'
- Ve 'Tosuncuk' İstanbul'da
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- Günübirlik tekne turu battı
- Tosuncuk getiriliyor