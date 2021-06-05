Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'in bayrakları, İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin ardından köprülere asılan Anadolu Efes bayrakları 10 gün boyunca İstanbul Boğazı'nda dalgalanacak.
Turkish Airlines EuroLeague 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve Avrupa'nın bir numaralı takımı olan Anadolu Efes'in şampiyonluk bayrakları; bir İstanbul geleneği olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.
THY EuroLeague'de; Play-Off serisinde Real Madrid'i, yarı finalde CSKA Moskova'yı, finalde de FC Barcelona'yı geçerek şampiyon olan Anadolu Efes'in bayrakları gerekli izinlerin alınmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki yerini aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin ardından köprülere asılan Anadolu Efes bayrakları 10 gün boyunca İstanbul Boğazı'nda dalgalanacak.
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