10 Temmuz 2020 Cuma, 15:12

Koronavirüs salgınının hayatımıza getirdiği endişenin ve kısıtların yanında günlük yaşantımızda eskisinden daha farklı yaptığımız şeyler de var. Bunların bazılarını daha severek yapıyoruz, bazılarını ise yapacak daha iyi bir şey bulamadığımız için mecburiyetten.

Barem tarafından gerçekleştirilen Türkiye temsili araştırmada, evde kaldığımız süre boyunca kendimizi meşgul ettiğimiz uğraşlar ele alındı. Bu dönemde daha çok yapılan yaygın uygulamalar şu şekilde sıralandı; TV izleme (yüzde 83), geç yatmak (yüzde 83), yemek yemek (yüzde 80) geç kalkmak (yüzde 79), mutfakta farklı şeyler yapmak (yüzde 76), evinin işini yapmak (yüzde 75) ve kitap okumak (yüzde 73)

HERKES DAHA ÇOK EV İŞİ YAPTI VE BUNDAN MUTLU OLDU

Bu dönemde erkeklerin yüzde 70’i, kadınların yüzde 80’i, gençlerin yüzde 83’ü daha çok ev işi yaptığını söyledi. Yaş arttıkça ve sosyoekonomik statü yükseldikçe ev işi yapanların oranı da bir miktar azalıyor.

Ev işi yapanların çoğu (yüzde 77) bundan memnun. Memnuniyet kadınlarda yüzde 85, erkeklerde yüzde 67 ve sosyo ekonomik olanaklar ve eğitim arttıkça azalma gösteriyor. Ancak hiç bir grupta yüzde 60’ın altında değil.

ŞEFLİĞE SOYUNMAK DA MUTLU ETTİ

Görüşülen her dört kişiden üçü (yüzda 76) mutfakta, ekmek, pide gibi her zaman yaptığından daha farklı şeyler denediğini söyledi. Kadınlar ve gençler arasında bu oran yüzde 86’ya çıkıyor. Bu denemeleri yapanların yüzde 70’i memnun iken; özellikle kadınlar (yüzde 79) ve gençler (yüzde 77) için şeflik, daha da keyifli bir meşgale gibi görünüyor.

DAHA ÇOK KİTAP OKUMAK İYİ GELDİ

İzolasyon sırasında daha çok kitap okuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 73. Gençlerde yüzde 85, AB sosyo ekonomik statü grubunda yüzde 90, öğrencilerde ise yüzde 96. Ücretli ve maaşlı çalışanlar da (yüzde 83) bu dönemde kitap okuyacak daha çok zaman buluyor. Kitap okuyanların yüzde 69’u memnun. Memnuniyet AB ses grubu ile orta ve üst eğitimli kesimde yüzde 74’e, öğrenciler arasında yüzde 80’e çıkıyor.

NELERİ DAHA ÇOK YAPMAK MUTLU ETMEDİ

- TV izlemek Türkiye, dünyada en çok TV izleyen ülkelerden biri. Görüşülen kişilerin yüzde 83’ü izolasyon sırasında daha fazla TV izlediğini söyledi. İnsanların yüzde 47’si daha fazla TV izlemekten memnun olmadığını söylerken, memnun olanlar daha düşük oranda (yüzde 38). Emekliler, 55 üstü yaş grubu, alt sosyo ekonomik statü grubu ve alt eğitimli kesim daha çok TV izlemekten biraz daha memnun görünüyor.

- Geç yatmak ve Geç kalkmak Görüşülen kişilerin büyük çoğunluğu daha geç yattığını (yüzde 83) ve geç kalktığını (yüzde 79) söyledi. Ancak genel olarak bundan memnun olmadıklarını da ifade ettiler. Geç yatmaktan memnun olanların oranı yüzde 33 iken memnun olmayanlar çok daha fazla (yüzde 56). En yüksek memnuniyet her zaman geç yatma olanağını bulamayanlar arasında; 18-34 yaş arasındaki genç grup (yüzde 39), öğrenciler (yüzde 42) ile ücretli ve maaşlı çalışanlar (yüzde 36). Geç kalkmak da benzer memnuniyet oranlarına sahip, yüzde 35 memnun iken yüzde 55 memnun değil.

- Yemek yemek Çoğunluk bu dönemde daha çok yemek yedi (yüzde 79) Yaş arttıkça, kilo alma korkusu ve sağlık endişesi arttığından olsa gerek, daha çok yediğini söyleyenler azalıyor. On gençten dokuzu bu dönemde daha çok yerken, 55 ve üzeri yaş grubunda 3 kişiden 2’si daha çok yiyor. Daha çok yemekten hiç memnun değiliz. Memnun olanlar yüzde 30 iken memnun olmayan yüzde 52. Memnuniyet ise 18-34 yaş grubunda yüzde 38 iken 35-54 yaş grubunda yüzde 27’ye, 55 ve üzeri grupta ise yüzde 19’a düşüyor.