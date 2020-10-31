Eylülde dış ticaret açığı yüzde 190 arttı, otel doluluğu yüzde 40 düştü

31 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2020” raporuna göre, ihracat eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 artarak 16 milyar dolar, ithalat yüzde 23 artarak 20.8 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı da yüzde 189.6 artarak 4.8 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90.2’den yüzde 76.8’e geriledi. İlk 9 ayda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 10.9 azalarak 118.3 milyar dolar, ithalat yüzde 1.5 artarak 156.2 milyar dolar oldu. İlk 9 ayda dış ticaret açığı da yüzde 79.5 artarak 37.9 milyar dolara çıkarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86.3’ten yüzde 75.8’e geriledi.

UMUT 2021’E KALDI

Turizmle ilgili dün açıklanan bir dizi veri kapsamında, Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) raporuna göre, ülke genelinde otellerin önemli bir bölümü pandemi nedeniyle verdikleri “mola”ya devam ediyor. Açık otellerden sağlanan verilere göre Eylül 2020’de otel dolulukları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39.6 azalarak ortalama yüzde 44.9 oldu. İlk 9 ayda ise ortalama doluluk oranı yüzde 47.8 düşüşle yüzde 35.4 oldu. TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, “Tüm umut ve beklentimiz pandemiyi geride bırakarak 2021’in ikinci yarısından sonra yeniden ekonominin lokomotif sektörü haline gelebilmek” dedi.

Ayrıca, TÜİK’in verilerine göre turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde (temmuz, ağustos, eylül) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 71.2 azalarak 4 milyar dolar oldu. Yine, Kültür ve Turizm Bankanlığı’nın verilerine göre Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylülde yüzde 59.4 azalarak 2.2 milyon kişiye indi. İlk 9 ayda ise düşüş yüzde 74.