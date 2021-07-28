Ezel Akay’ın yeni filminin vizyon tarihi belli oldu
Yönetmenliğini Ezel Akay’ın yaptığı, başrollerini Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar’ın paylaştığı Osman Sekiz, 28 Ocak 2022’de vizyona girecek.
Yönetmen Ezel Akay filmle ilgili “Türkiye’de hiç denenmemiş bir filmi çektik. Böyle ilginç ve içinde ilkleri barındıran bir filmi çekmeye cesaret gösteren sinemacılar olarak yapımcım Ömer Kaya ile bir araya geldik. Film, başka bir zamanda geçiyor. Çok ilginç bir atmosferi var” dedi.
“Kullanma kılavuzu yazarı, agorafobi hastası bir adam, dededen kalma harap bir konakta beş canavar ile birlikte yaşıyor” diyen Akay, “Canavarlardan sıkılmış başka bir yere taşınmaya karar veriyor. Fantastik eğlenceli ve romantik bir film. Filmin kendine has, garip bir atmosferi var” diye konuştu.
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