Ezeli rekabette sinkaflı küfür gerginliği

20 Mart 2021 Cumartesi, 19:13

Kadınlar EuroLeague çeyrek final ikinci maçında önceki gün Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray karşı karşıya geldi. İlk maçı 91-74 kazanan sarı lacivertli ekip ikinci maçı 71-61 kaybetmesine rağmen bir üst tura yükselmeyi başardı. İkinci maçta Galatasaray Başantrenörü Efe Güven’in söylediği sözler ise tepkiyle karşılandı. Güven’in mola esnasında İngilizce olarak sarf etmiş olduğu küfür içerikli cümlelere Fenerbahçe’den tepki geldi. Sarı lacivertli ekibin erkek basketbol takımı oyuncularından Melih Mahmutoğlu şu ifadeleri kullandı, “Rakip, isim, kulüp bağımsız bir hassasiyettir bu! Kadınlara küfür, kadınlara şiddet ve ayrımcılık kabul edilemezdir. UTANIYORUZ!”

FENERBAHÇE KIZGIN

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Kadın basketbolunda elendiği maçtan sonra, kadınlarımızı hedef alan şekilde küfürlü kelimeler kullanan sözde spor adamı. Artık aramızdaki maçlarda yaşanacaklardan tek sorumlu bu arkadaştır. Kendi etmiştir, çok fazlasıyla kendi bulacaktır. İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı!” dedi.