Ezhel'den Boğaziçi'ne destek mesajı
Almanya’daki Boğaziçi Üniversitesi’ne destek eylemine katılan rapçi Ezhel, “Hep beraber direneceğiz, hep beraber kazanacağız” diyerek Boğaziçililere destek mesajı gönderdi.
Avrupa'nın pekçok noktasında Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, atanmış rektör Melih Bulu'yu protesto etmek amacıyl başlattıkları eylemlerine destek verildi.
Almanya'da yapılan destek açıklamasına rap müziği sanatçısı Ezhel de destek verdi. Berlin’de yapılan eyleme katılarak Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olan şarkıcı Ezhel, “Yaşamaya çalışıyoruz. Var olmaya çalışıyoruz. Kendimizi ifade etmekte bile zorlanıyoruz. Ağzımızı bile açamaz hale geldik” dedi.
"SİZİNLE GURUR DUYUYORUM"
Öğrencilere destek mesajı da gönderen Ezhel, "Sevgili arkadaşlarım, Boğaziçililer; öncelikle hepinizi çok seviyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Güzel bir gelecek için hep beraber buradayız, hep beraber direneceğiz, hep beraber kazanacağız. Bir gün güzel günleri beraber göreceğiz, beraber kutlayacağız. Öpüyorum sizleri" şeklinde konuştu.
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