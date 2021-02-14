Facebook akıllı saat pazarına giriyor
Ürettiği cihaz yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren sosyal medya devi Facebook, gelecek yıl piyasaya yeni akıllı saatini sürmeye hazırlanıyor.
Instagram ve WhatsApp’ı bünyesine katarak sosyal ağlardaki pazar payını artıran Facebook, bu kez teknoloji dünyasındaki yelpazesini genişletmeye yönelik adımlar atıyor.
Project Aria projesiyle artırılmış gerçeklik, Oculus markasıyla sanal gerçeklik gözlüğü ve Ray-Ban’la işbirliği yaparak akıllı gözlük sektörlerine giren Facebook, 2022 yılında akıllı saat piyasasında varlık göstermeye başlayacak.
The Information’ın haberine göre Facebook’un akıllı saati, Android sistemiyle de uyumlu olacak. Akıllı saatinde sağlık özelliklerine yer verecek olan Facebook, saatle mesajlaşma imkânı da sunacak.
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