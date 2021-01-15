Facebook Türkiye Direktörü Derya Özkaya Matraş'tan WhatsApp açıklaması
Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Özkaya Matraş, "Kişisel mesajlarınız, aramalarınız, fotoğraf, video gibi medya gönderileriniz her zaman uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Bu şifrenin kilidini sadece mesajı gönderen ve mesajı alan kişi açabilir demek" dedi.
WhatsApp'ın verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmesinin ardından çok sayıda kullanıcı, söz konusu karara tepki gösterdi.
Derya Özkaya Matraş, WhatsApp'ın yeni sözleşmesine ilişkin kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, planlanan değişiklikleri anlattı.
WhatsApp'ın eskiden sadece kişiler arasında kullanıldığını söyleyen Matraş, "Fakat mesajlaşma daha yoğun halde hayatımıza girmeye başladıkça git gide işletmeler de iletişim halinde olmak için insanlar gibi Whatsapp’ı kullanmaya başladılar" dedi.
Gizlilik politikasındaki güncellemeye gidilmesinin ana nedeninin anlatan Matraş, şu ifadeleri kullandı:
"Gizlilik politikamızı ileride işletmelerin müşterileriyle olan WhatsApp üzerinden iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla güncelledik. Bu güncelleme; işletmelerin ileride isterlerse ana şirketimiz olan Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor. Tabii ki Whatsapp üzerinden bir işletme ile mesajlaşıp mesajlaşmamak yine kullanıcının inisiyatifinde. Ya da böyle bir güvenli hosting hizmetini Facebook üzerinden alıp almamak da işletmenin inisiyatifinde, Facebook’un değil.
Söz konusu güncellemenin Whatsapp’ın Facebook’a veri paylaşımı uygulamalarını değiştirmeyeceğini kaydeden Matraş, "Whatsapp yıllardır Facebook’un bir parçası ve öyle kalmaya da devam etmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde Whatsapp’ın gizliliğinizi ve güvenliğinizi nasıl koruduğu konusunda Türkiye’deki kişilerle doğrudan iletişim kurmak için çok daha fazlasını yapacağız."
Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Özkaya Matraş
"UÇTAN UÇA ŞİFRELEME İLE KORUNUYOR"
Matraş, "gizlilik ve uçtan uca şifreleme" uygulaması ile de bilgi veren Matraş, şunları kaydetti:
"Kişisel mesajlarınız, aramalarınız, fotoğraf, video gibi medya gönderileriniz her zaman uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Bu şifrenin kilidini sadece mesajı gönderen ve mesajı alan kişi açabilir demek. Uçtan uca şifreleme sayesinde ne Whatsapp ne Facebook bu mesajları veya bu mesajların içeriklerini hiçbir şekilde okuyamaz veya dinleyemez demek. Bu hiçbir zaman değişmeyecek.
Peki rehber ve kontaklarımız paylaşılıyor mu? Hayır. Rehberiniz Facebook ile paylaşılmıyor. Whatsapp’a rehberinize erişim izni verdiğinizde bu mesajlaşmayı daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek için kullanılıyor. Yani Whatsapp hiç kimsenin mesajlaştığı veya aradığı kişinin kayıtlarını tutmuyor. Bir kere şöyle düşünün, iki milyar kullanıcının kayıtlarını saklamak en başta sizin için aynı zamanda Whatsapp için ciddi bir gizlilik ve güvenlik riski oluşturur."
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