Fahiş zamlar geldi! Her 1000 aboneden 63’ünün doğalgazı kesildi

21 Temmuz 2020 Salı, 12:45

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, “Ülkemizde, doğalgaz abone sayısı ve bu aboneler içinde 2019 yılında aboneliği iptal ettiren hane sayısı ne kadardır? Doğalgaz abonesi olduğu halde ödeme sorunu nedeniyle doğalgazı kesilen hane sayısı ne kadardır? Ülkemizde 2019 yılında ödenmeyen doğal gaz fatura tutarlarının toplamı ne kadardır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

16.5 MİLYON DOĞALGAZ ABONESİ VAR

Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, Ülkemizde 620 bini serbest tüketici olmak üzere yaklaşık 16,5 milyon doğal gaz abonesi bulunduğunu açıkladı.

Bakan Fatih Dönmez, 2019 yılı içinde konut abonelerinin yüzde 7,64’ü, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili hükmü kapsamında kendilerinin talebi üzerine; taşınma, bina yıkımı, kentsel dönüşüm vb. sebeplerle aboneliklerini iptal ettirdiğini bildirdi.

ABONE GRUPLARINDAN BİNDE 63’ÜNÜN DOĞALGAZİ KESİLDİ

Bakan Dönmez, “Ülkemizde 2019 yılı içinde tahakkuk edilen 153milyon 222 bin 580 doğalgaz faturasından sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif doğalgaz abone gruplarından yüzde 0,63’ünde geçici olarak zorunlu kesinti yapılmıştır” açıklamasında bulundu.

Önerge sahibi CHP Milletvekili Gürer ise doğalgaz fiyatlarının her yıl neredeyse yüzde 50 oranında arttığına dikkat çekti. Ülkedeki ekonomik kriz ve artan enflasyonunun da etkisiyle çok sayıda vatandaşın doğalgaz, elektrik ve su gibi faturalı borçlarını ödeyemez duruma geldiğine işaret eden Gürer, “Faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısının büyüklüğü, ülkedeki ekonomik krizin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Gürer doğalgazın kullanımı düştüğü dönemde fiyatlarda yapılan ayarlamaların kullanımın arttığı kış aylarında katlı zam olarak faturalara yansımasının kullanımda sıkıntı yarattığını da belirtti. Doğalgaz kullanımının azalması büyük kentlerde hava kirliliğine de neden olduğunu ifade etti.