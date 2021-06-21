Fahrettin Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşılama hızında en iyi performansın Türkiye'de olduğunu açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE’NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)"
AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE’NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data) pic.twitter.com/vl5DmvciWg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2021
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
- BDDK'den banka kredilerine ilişkin yeni karar
- Üzgünüm ama Sedat Peker haklı çıktı
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni kararlar
- Yaycı toplantıyı terk etmiş!
- Çakıcı'dan 'Kıbrıs' ve 'eroin baronluğu' açıklaması
- Çin Merkez Bankası'ndan kripto para kararı
- Sosyal medyada büyük tepki
- Pazar günü yasağı kalkacak mı?
- Elon Musk ile CEO atıştı; Bitcoin düştü!