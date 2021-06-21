Fahrettin Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin

21 Haziran 2021 Pazartesi, 21:39

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE’NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)"