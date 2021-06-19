Son dakika... Bakan Koca aşılamada yeni yaş grubunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yeni yaş grubunu açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü gençler yarından itibaren randevu alabilir"
AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 30’A İNDİ. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2021
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