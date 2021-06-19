Son dakika... Bakan Koca aşılamada yeni yaş grubunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yeni yaş grubunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 16:51
Son dakika... Bakan Koca aşılamada yeni yaş grubunu açıkladı
Abone Ol google-news

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü gençler yarından itibaren randevu alabilir"


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler